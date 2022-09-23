Москва, 23 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в районе Славянска и населённого пункта Озерное Донецкой Народной Республики более 100 иностранных наемников, сообщили 23 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районах города Славянск и населённого пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наёмников. Уничтожено более 100 боевиков», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 боевиков ВСУ.

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