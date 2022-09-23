Батуми, Грузия, 23 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Возле посёлка Кеда в Аджарии (Грузия) 23 сентября в результате столкновения два человека погибли и ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает интернет-портал Batumelebi.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным журналистов, автобус перевозил туристов. Оба погибшие были гражданами иностранных государств.

Сообщается, что из пострадавших двоим оказали помощь на месте, а троих — госпитализировали. На место прибыли правоохранители.