В Аджарии при столкновении автобуса и грузовика погибли иностранные туристы
Батуми, Грузия, 23 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Возле посёлка Кеда в Аджарии (Грузия) 23 сентября в результате столкновения два человека погибли и ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает интернет-портал Batumelebi.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По данным журналистов, автобус перевозил туристов. Оба погибшие были гражданами иностранных государств.
Сообщается, что из пострадавших двоим оказали помощь на месте, а троих — госпитализировали. На место прибыли правоохранители.