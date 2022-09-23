Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, , 13:45 — REGNUM Мобилизованные жители Югры получат единовременные выплаты из бюджета региона. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на правительственном заседании 23 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Мобилизованные югорчане получат все меры региональной поддержки, которые ранее были утверждены для участников специальной военной операции и служащих по контракту.

«Это единовременные выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения. Также предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест для подлежащих частичной мобилизации путем субсидирования работодателей. Кроме того, предоставляются компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, двухразовое питание детям мобилизованных, обучающимся в школах и другие меры поддержки», — отметила Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула, что региональные меры поддержки мобилизованные получают дополнительно к федеральным.

Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева добавила, что гражданам, которые прибыли в Югру, единовременная денежная выплата предоставляется при условии, если аналогичные меры поддержки не были получены в другом субъекте по месту их прежнего жительства или пребывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единовременная выплата мобилизованным ямальцам составит 300 тысяч рублей.

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