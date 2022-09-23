Югра, 23 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Югры получат единовременные выплаты из бюджета региона. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на правительственном заседании 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Мобилизованные югорчане получат все меры региональной поддержки, которые ранее были утверждены для участников специальной военной операции и служащих по контракту.

«Это единовременные выплаты в размере 250 тысяч рублей при заключении контракта и 250 тысяч после его истечения. Также предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест для подлежащих частичной мобилизации путем субсидирования работодателей. Кроме того, предоставляются компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады, двухразовое питание детям мобилизованных, обучающимся в школах и другие меры поддержки», — отметила Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула, что региональные меры поддержки мобилизованные получают дополнительно к федеральным.

Директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева добавила, что гражданам, которые прибыли в Югру, единовременная денежная выплата предоставляется при условии, если аналогичные меры поддержки не были получены в другом субъекте по месту их прежнего жительства или пребывания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единовременная выплата мобилизованным ямальцам составит 300 тысяч рублей.