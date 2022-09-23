Варшава, 23 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Польским детям раздадут таблетки против радиации из обстрелов, которым подвергается Запорожская атомная электростанция. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

ИА REGNUM Запорожская АЭС (ЗАЭС)

По информации СМИ, руководителям польских школ напомнили о необходимости выдавать детям йодид калия. Эти таблетки выдают людям, оказавшимся в зоне радиационного поражения.

Издание уточняет, что информацию подтвердили в городском совете Варшавы.