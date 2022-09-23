Красноярск, 23 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Красноярске 23 сентября состоялся митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Организовали мероприятие Общественная палата и Гражданская ассамблея Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как сообщили ИА REGNUM в Общественной палате региона, патриотическая акция прошла под общим слоганом «Один народ, одна история, одна страна». В ней приняли участие организации ветеранов боевых действий и семей погибших защитников Отечества, патриотические, молодёжные, профсоюзные, добровольческие общественные объединения со всего края.

Всего на митинг пришли около 10 тысяч человек.

«Мы ежедневно держим связь с общественными палатами Донбасса и знаем, как там живут люди, что они чувствуют, как они стремятся к мирной жизни и какие возлагают надежды на нас, на Россию», — подчеркнула председатель Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская.

По её словам, граждане, прибывшие в Красноярский край из Донбасса и с территорий б. УССР, могут принять участие в референдуме: «Избирательные участки для них организованы по всей территории Красноярского края и будут работать до 27 сентября».

Как сообщало ИА REGNUM, митинг в Красноярске прошёл на Театральной площади.