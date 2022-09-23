Вашингтон, 23 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун, находящийся с визитом в США, встретился 21 сентября с координатором Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Куртом Кэмпбеллом, с которым обсудил принятый в США «Акт снижения инфляции». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе встречи высокопоставленный чиновник из Южной Кореи передал обеспокоенность Сеула по поводу негативного влияния акта на южнокорейских автопроизводителей.

В свою очередь, Кэмпбелл отметил, что администрация Джо Байдена будет настаивать на «конструктивном сотрудничестве», основанном на прочном двустороннем союзе.

Сообщается, что Ли До Хун также встретился с сенатором от штата Джорджия Джоном Оссоффом, членами палаты представителей Дарином ЛаХудом и Ян Ким, которых попросил уделить внимание данной проблеме.