Москва, 23 сентября 2022, 13:43 — REGNUM Осенние дожди и непогода одинаково будут влиять и на союзные силы, и на киевские вооруженные формирования. Об этом 23 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Таким образом позиции обоих сторон с точки зрения погоды будут паритетными.
«Погодные и природные особенности — это объективная реальность. Они работают, что на нас, что на противника. Здесь мы в паритетной позиции — погодные условия мешают всем», — сказал Ходаковский.
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