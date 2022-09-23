Москва, 23 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Осенние дожди и непогода одинаково будут влиять и на союзные силы, и на киевские вооруженные формирования. Об этом 23 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дождь со снегом

Таким образом позиции обоих сторон с точки зрения погоды будут паритетными.

«Погодные и природные особенности — это объективная реальность. Они работают, что на нас, что на противника. Здесь мы в паритетной позиции — погодные условия мешают всем», — сказал Ходаковский.