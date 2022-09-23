София, 23 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. На юго-востоке Болгарии из-за наплыва нелегальных мигрантов объявлено чрезвычайное положение. Об этом 23 сентября сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По предварительным данным, с сегодняшнего дня силы местной пограничной полиции, жандармерии и лесного хозяйства, а также находящиеся в соответствующем регионе армейские подразделения приведены в состояние повышенной готовности.

«Мы переходим к активным действиям по защите своих границ от нелегалов», — резюмировал действующий глава МВД Болгарии Иван Демерджиев.

Согласно официальной информации, соответствующие ограничения введены в Бургасской, Ямболской и Хасковской областях страны на болгарско-турецкой и болгарско-греческой границе.

Ранее власти Болгарии сообщили, что за последние два месяца на юго-востоке страны было задержано в общей сложности более 2,5 тыс. нелегальных мигрантов.