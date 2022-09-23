Лос-Анджелес, США, 23 сентября 2022, 13:43 — REGNUM Исполнитель John Legend (Джон Стивенс) объяснил, о чём его песня Pieces из недавно вышедшего альбома Legend. Об этом 23 сентября пишет The Sun.
По словам Стивенса, сразу несколько песен из пластинки посвящены утрате близких, в том числе и трек Pieces. «Мне нравится эта песня, потому что она честно рассказывает о том, как люди переживают потерю…Мы никогда полностью не заполним дыру в наших сердцах. Это часть человека и часть жизни. Мы испытали такую боль, и цель состоит не в том, чтобы заставить ее исчезнуть, а в том, чтобы научиться жить с ней», — поделился певец.
ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2020 года John Legend и его супруга, модель Крисси Тейген, пережили «выкидыш». Позже Тейген призналась, что она была вынуждена сделать аборт, так как у ребёнка «не было никаких шансов» выжить.
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