Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Исполнитель John Legend (Джон Стивенс) объяснил, о чём его песня Pieces из недавно вышедшего альбома Legend. Об этом 23 сентября пишет The Sun.

Скриншот видео на YouTube John Legend

По словам Стивенса, сразу несколько песен из пластинки посвящены утрате близких, в том числе и трек Pieces. «Мне нравится эта песня, потому что она честно рассказывает о том, как люди переживают потерю…Мы никогда полностью не заполним дыру в наших сердцах. Это часть человека и часть жизни. Мы испытали такую ​​боль, и цель состоит не в том, чтобы заставить ее исчезнуть, а в том, чтобы научиться жить с ней», — поделился певец.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2020 года John Legend и его супруга, модель Крисси Тейген, пережили «выкидыш». Позже Тейген призналась, что она была вынуждена сделать аборт, так как у ребёнка «не было никаких шансов» выжить.