Москва, 23 сентября 2022, 13:42 — REGNUM Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» киевских террористов уничтожен в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», — сказал Конашенков.
Кроме того, он сообщил, что российские средства ПВО уничтожили в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха» в районах населённых пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области.
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