Москва, 23 сентября 2022, 13:42 — REGNUM Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» киевских террористов уничтожен в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Зенитный ракетный комплекс ПВО Украины 9К37 «Бук»
Зенитный ракетный комплекс ПВО Украины 9К37 «Бук»
Ministry of Defense of Ukraine

«В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», — сказал Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что российские средства ПВО уничтожили в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха» в районах населённых пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области.

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