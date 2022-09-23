Москва, 23 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» киевских террористов уничтожен в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ministry of Defense of Ukraine Зенитный ракетный комплекс ПВО киевского режима 9К37 «Бук»

«В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» [киевского режима], — сказал Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что российские средства ПВО уничтожили в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха» в районах населённых пунктов Плодовое и Новая Каховка Херсонской области.