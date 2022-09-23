ВКС России уничтожили в районе Краматорска более 220 боевиков ВСУ
Москва, 23 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили в районе Краматорска Донецкой Народной Республики более 220 боевиков ВСУ, сообщили 23 сентября в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВКС РФ
«В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 [киевских] военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские десантники предотвратили попытку наступления бронетанковых подразделений ВСУ.
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