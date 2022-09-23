Таллин, , 13:41 — REGNUM Поправки в Закон об оружии Эстонии еще не поступили на утверждение правительству, однако граждане России уже стали добровольно сдавать огнестрельное оружие, не дожидаясь действий со стороны полиции.

Оружие

Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR сообщила лейтенант Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооза.

Прооза отметила, что точные временные рамки для проведения изъятия зарегистрированного у россиян огнестрельного оружия пока неизвестны, но когда закон вступит в силу, будут признаны недействительными около 1 300 разрешений на ношение оружия. Половина таких разрешений выдана гражданам России.

«После признания разрешения недействительным владелец оружия обязан передать его полиции и пройти процесс отчуждения в течение одного года», — подчеркнула Прооза.

По ее словам, стандартная практика такова, что проверки, связанные с оружием, в доме владельца оружия проводят региональные полицейские. «Конкретные цифры назвать не могу, но некоторые владельцы оружия уже начали процесс отчуждения», — рассказала представительница полиции.