Москва, 23 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Проведение референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республика (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях поддержал Бюро Центрального комитета Российского Союза Молодежи (РСМ). Заявление Бюро ЦК РСМ обнародовано 23 сентября в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

На территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей объявлено о проведении референдума по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

Восемь лет жители Донбасса подвергаются не просто ущемлению прав, а откровенному и целенаправленному физическому истреблению. Россия же на протяжении всей своей истории была защитником справедливости, мира и человечности. Ничего не изменилось и сейчас. Как отметил Президент России, российский народ не имеет никакого морального права не откликнуться на искреннее стремление близких нам людей самим определять свою судьбу.

Российский Союз Молодежи открыл свои программы и проекты для молодежи ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, активизировал сотрудничество с молодежными организациями.

Бюро ЦК РСМ Мы поддерживаем жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в их желании провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае с 08:00 23 сентября началось голосование граждан на референдуме по вопросу вступления в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на правах соответствующих субъектов.