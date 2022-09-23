Москва, 23 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Численность ВСУ под Николаевом сократилась ещё более чем на 130 человек. Об этом 23 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В ведомстве уточнили, что удары оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были нанесены по пунктам временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населённых пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Объекты поражены, потери противника превысили 130 человек.

«Также за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области, 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское Запорожской области, а также командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населённых пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса Запорожской области», — говорится в новой сводке, опубликованной на сайте оборонного ведомства.

В результате подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населённых пунктов Моначиновка Харьковской области и Донецкое Донецкой Народной Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 22 сентября, в районе города Северска в ДНР был поражён временный пункт дислокации 17-й танковой бригады. Также удар высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесён по складу боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады. В результате ударов уничтожено более 90 военнослужащих ВСУ, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к миномётам.