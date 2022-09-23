Краснодар, 23 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На Кубани действуют несколько штормовых предупреждений из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 23 сентября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В «Орнитологическом парке». Адлерский район. Сириус

В течение двух дней — 24 и 25 сентября — в Краснодарском крае местами ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 20 метров в секунду. До конца суток 24 сентября в Сочи возможны подъёмы уровня воды в реках, не исключён сход селей малого объёма в горной зоне.

На Черноморском побережье сохраняется опасность формирования смерчей.

Жителям и гостям Кубань настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности.