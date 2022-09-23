Брюссель, , 13:36 — REGNUM Сейчас не имеет смысла встречаться с властями России. Об этом 23 сентября заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

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Он прокомментировал встречу главы МИД России Сергея Лаврова и его коллеги из Венгрии Петера Сийярто. Венгерский дипломат рассказал по итогам встречи, что его страна не видит причин гнаться за новым пакетом антироссийских санкций.

По словам Стано, Еврокомиссия напомнила государствам Европейского союза о том, что в настоящее время «нет смысла встречаться» с властями РФ.