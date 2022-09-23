Москва, , 13:36 — REGNUM Попытки киевского режимы попытаться снова захватить республики Донбасса или освобождённые от него части б. УССР будут рассматриваться Москвой как агрессия в отношении России. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Безусловно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, станет ли Москва в случае положительного решения на референдумах по вопросу воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области с Россией рассматривать попытки Киева снова захватить эти территории, как попытки нападения на РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что истерическую и эмоциональную реакцию некоторых жителей РФ на сообщения о проведении частичной мобилизации можно было ещё как-то понять в первые часы и в первый день, однако после этого были получены разъяснения от Минобороны