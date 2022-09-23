Джакарта, 23 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо подписал постановление, касающееся министерства сельского хозяйства, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«В руководстве министерством сельского хозяйства министру может помогать заместитель министра в соответствии с назначением президента», — говорится в новом постановлении президента Индонезии.

Затем в постановление подчеркнули, что заместитель министра сельского хозяйства подчиняется министру сельского хозяйства и несет за него ответственность. Задача заместителя министра сельского хозяйства состоит в том, чтобы оказывать содействие в различных работах министра сельского хозяйства.

В предыдущем постановлении, а именно в президентском постановлении № 45 от 2015 года, касающемся министерства сельского хозяйства, нет специальных правил, касающихся должности заместителя министра сельского хозяйства.