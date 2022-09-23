Пермь, 23 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Находящиеся в Пермском крае жители ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожской области граждане могут проголосовать на референдумах о воссоединении с Россией. Об этом сообщает краевой избирком.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

27 сентября участки будут открыты в Перми. Они находятся в общественном центре «Энергия» на ул. Монастырская 96. Голосование начнётся в 8:00 по местному времени.

С 23 по 26 сентября в муниципалитетах края будет проводиться выездное голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проводятся с 23 по 27 сентября.