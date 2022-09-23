Астана, , 13:33 — REGNUM В Казахстане нет законов, которые бы вводили ограничения на обслуживание банковских карт российской системы «Мир». Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Нацбанка республики.

Национальный банк Казахстана Torekhan Sarmanov

«Банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платёжных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе — выпуском и приемом карт «Мир», — говорится в сообщении.

Накануне в Народном банке Казахстана перестали обслуживать карты «Мир» в банкоматах. При этом безналичный расчёт по ним всё ещё можно производить. В банке Bereke Bank (бывший дочерний банк «Сбербанка») сообщили, что ограничений не вводили.

Напомним, ранее управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США пригрозило санкциями в отношении стран, которые будут поддерживать использование российской Национальной системы платёжных карт и платёжной системы «Мир» за пределами России.

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