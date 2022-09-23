Кострома, , 14:19 — REGNUM Более 300 добровольцев из Костромской области отправились в зону специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает «СМИ 44».

Оружие Наталья Диева © ИА REGNUM

«Они выразили желание оказать помощь Вооруженным Силам РФ в проведении СВО и обеспечении правопорядка», — говорится в новости.

Также жители региона собрали для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик пятую партию гуманитарной помощи. Всего на Донбасс из области отправили 100 тонн вещей, продуктов, и книг.

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