Калуга, , 13:42 — REGNUM Прокурор Калужской области Константин Жиляков утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 31-летнего заместителя командира взвода и 28-летнего старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге, которые обвиняются в получение взятки в значительном размере с её вымогательством. Об этом 23 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области. Фигуранты уголовного дела со службы в настоящее время уволены.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в июне обвиняемые, находясь на дежурстве, остановили легковой автомобиль для проверки документов и, сымитировав проведение освидетельствования, в отсутствие у водителя признаков опьянения стали требовать от него передачи им взятки в сумме 30 тыс. рублей. Обвиняемые угрожали привлечь водителя к административной ответственности за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Испугавшись незаконного привлечения к ответственности, водитель позвонил своей супруге и попросил привезти ему деньги. Жена водителя, в свою очередь, сообщила об этом сотрудникам службы собственной безопасности УМВД России по Калужской области, которые оперативно выехали на место преступления и задержали обвиняемых при получении взятки.

На следствии свою вину в содеянном обвиняемые не признали. За совершение указанного преступления бывшим сотрудникам ГИБДД грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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