Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Посол в Тбилиси Дании Анне Тофт Соренсен 22 сентября вручила верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом датский посол сообщила в своем Twitter.

Посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен и президент Грузии Саломе Зурабишвили georgien. um. dk

«Для меня большая честь представлять Данию в этот исторический момент для датско-грузинских отношений, вручая свои верительные грамоты президенту», — написала Соренсен.

Она подчеркнула, что является первым постоянным послом Дании в Грузии.

Стоит отметить, что новое датское посольство в Грузии будет обслуживать и Армению. Ранее этими республиками занималось посольство Дании в Киеве.