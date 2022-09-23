Чагчаран, Афганистан, , 13:29 — REGNUM Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о начале программы «работа за продовольствие» в уезде Тулак провинции Гор. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Пшеница suraj

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что по этой программе «достойные люди» будут получать по 10 килограммов пшеницы в день за ремонт дорог.

В заявлении министерства говорится, что с завершением восстановления этих дорог будет решена часть транспортных проблем.

Под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан переживает кризис бедности и безработицы, и, по оценкам международных организаций, более половины населения Афганистана голодает.

Указанная программа начала работать по решению совета министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ноябре 2022 года.

В начале этой программы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что будут выдавать 10 кг пшеницы за каждые пять часов работы, но в сегодняшнем заявлении министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что это количество пшеницы рабочие будут получить за полный рабочий день.