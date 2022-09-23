Донецк, 23 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:35 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 сентябяр боевики ВСУ обстреляли Калининский район Донецка.

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