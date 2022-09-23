Москва, , 13:27 — REGNUM Наступательный военный потенциал союзных сил России, ДНР и ЛНР в зоне спецоперации нуждается в пополнении. Об этом 23 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Именно поэтому союзные силы решили взять паузу в продвижении вперед на всех участках фронта.

«Мы осознали, что наш наступательный потенциал нуждается в пополнении и на какое-то время движение вперед нужно поставить на паузу. Шесть месяцев интенсивной войны подточили наши ресурсы. В своем сознании мы перешли от наступления к обороне и сейчас предпринимаем все меры, чтобы укрепиться», — сказал Ходаковский.

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