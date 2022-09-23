Херсон, Бывш. УССР, 23 сентября 2022, 13:27 — REGNUM Жители Херсонской области выстроились в очереди на избирательных участках, сообщила председатель избиркома в регионе Марина Захарова.
«Все участковые избирательные комиссии Херсонской области приступили к своей работе. Ситуацию мы оцениваем как положительную», — сказала Захарова.
По её словам, уже спустя час после старта голосования на участках выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме по вопросу воссоединения региона с Россией.
Она рассказала, что голосование проходит по всем направлениям.