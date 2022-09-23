Херсон, 23 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Жители Херсонской области выстроились в очереди на избирательных участках, сообщила председатель избиркома в регионе Марина Захарова.

Vanderlindenma Голосование

«Все участковые избирательные комиссии Херсонской области приступили к своей работе. Ситуацию мы оцениваем как положительную», — сказала Захарова.

По её словам, уже спустя час после старта голосования на участках выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме по вопросу воссоединения региона с Россией.

Она рассказала, что голосование проходит по всем направлениям.