Петрозаводск, , 13:35 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что отношение к частичной мобилизации — это вопрос чести и совести каждого гражданина России. Своё отношение к указу о мобилизации глава республики выразил на заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Артур Парфенчиков Gov.karelia.ru

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил о начале частичной мобилизации. Губернатор Карелии поддержал решение президента.

«Полностью поддерживаю нашего президента. Мы, конечно, не можем бросить людей, которые подвергаются репрессиям на территории Донбасса, [бывш. УССР]. И сегодня это вопрос не только патриотизма, но и чести и совести каждого россиянина», — сказал Парфенчиков.

Он добавил, что в Карелии открылась круглосуточная горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Ответы на них можно получить по телефону 122. Помимо этого по наиболее часто задаваемым вопросам появляются публикации на порталах региона.

«Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооружённых Сил, те, кто имеет военно-учётную специальность. Приоритет отдаётся тем, кто имеет боевой опыт, приобретённый в ходе участия в боевых действиях», — повторил Парфенчиков разъяснения Минобороны РФ.

Напомним, что, согласно сообщениям СМИ Карелии, жителям региона уже вручают повестки. Однако их успокоили по поводу якобы «первоочередной» мобилизации из региона — это неправда.

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