Барнаул, , 13:23 — REGNUM Горячая линия по вопросам о частичной мобилизации действует в Алтайском крае по номеру 122. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Специалисты кол-центра отвечают на вопросы, консультируют, дают информацию о том, что необходимо знать о частичной мобилизации.

Уточняется, что сейчас горячая линия работает с 08:00 до 20:00 по местному времени. При необходимости она будет работать круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ уже подписан.

Найти ответы на свои вопросы о частичной мобилизации граждане также могут на сайте «Объясняем. рф».

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