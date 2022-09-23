Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Суд признал группу компаний «Талион» бывшего петербургского миллиардера Александра Ебралидзе банкротом, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Активы компании на конец 2021 года оценивались в 6,9 млрд рублей, при этом общая сумма долгов ГК «Талион» составляет 44,4 млрд рублей, в том числе 309 млн рублей пеней и штрафов. Ввиду чего, в отношении АО в настоящий момент открыто конкурсное производство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что иск о банкротстве «Талиона» и «Елисеев палас отель» в суд подал банк «Санкт-Петербург» в 2020 году. Компания была поручителем по кредиту на 5,5 млрд рублей, который в 2010 году получило ООО «Елисеев палас отель». В апреле 2021 года банк отсудил у бизнесмена землю и четырехэтажный дом в качестве погашения кредитной задолженности более чем в 300 млн рублей. А зимой 2021 года Ебралидзе был заключен под стражу по обвинению ч.3 ст.33-ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере»).

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