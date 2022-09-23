Подгорица, , 13:38 — REGNUM Спикер парламента Черногории Даниела Джурович 23 сентября вернула президенту Мило Джукановичу запрос о проведении внеочередного заседания парламента, посвященного вопросу досрочного прекращения его работы. Об этом сообщил телеканал РТЦГ, ссылаясь на неофициальные источники.

В парламенте Черногории Skupstina.me

По информации источников телеканала, спикер парламента сослалась на нарушение процедуры со стороны президента, так как Джуканович не приложил к своему запросу предложение решения, которое будет вынесено на голосование.

Напомним, что 20 сентября президент Черногории Мило Джуканович отверг кандидатуру Миодрага Лекича на должность будущего премьер-министра страны и выступил за досрочное прекращение мандата действующего парламента. Он направил спикеру парламента Даниеле Джурович предложение по досрочному прекращению мандата 27-го созыва парламента Черногории.