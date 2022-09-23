Подгорица, 23 сентября 2022, 13:38 — REGNUM Спикер парламента Черногории Даниела Джурович 23 сентября вернула президенту Мило Джукановичу запрос о проведении внеочередного заседания парламента, посвященного вопросу досрочного прекращения его работы. Об этом сообщил телеканал РТЦГ, ссылаясь на неофициальные источники.
По информации источников телеканала, спикер парламента сослалась на нарушение процедуры со стороны президента, так как Джуканович не приложил к своему запросу предложение решения, которое будет вынесено на голосование.
Напомним, что 20 сентября президент Черногории Мило Джуканович отверг кандидатуру Миодрага Лекича на должность будущего премьер-министра страны и выступил за досрочное прекращение мандата действующего парламента. Он направил спикеру парламента Даниеле Джурович предложение по досрочному прекращению мандата 27-го созыва парламента Черногории.