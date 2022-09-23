Вашингтон, 23 сентября 2022, 13:20 — REGNUM Из-за заявлений американского президента Джо Байдена относительно Тайваня США и Китай стали ближе к войне, пишет директор программы Восточноазиатской программы Института Кинси Майкл Д. Суэйн в статье, вышедшей 23 сентября в Responsible Statecraft.
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По его словам, все американцы и союзники США должны по целому ряду причинам с большой тревогой отнестись к заявлению президента. Прежде всего, он заявил, что США будут участвовать в возможной крупной войной с Китаем (ядерной державой), не получив одобрения Конгресса, как того требует Конституция США. Даже в случае нескольких официальных договоров о безопасности Америки, подписанных с такими союзниками, как Япония и Южная Корея, США обязуются только »действовать для отражения общей опасности в соответствии со своими конституционными процессами».
Байден пошел гораздо дальше, обязав США направить войска для защиты острова в случае нападения, по-видимому, практически при любых обстоятельствах. Он не сказал, что конкретным условием для ответных действий США стало бы неспровоцированное нападение Китая на Тайвань, вместо этого подразумевая, что такое нападение должно быть «беспрецедентным».
Кроме того, лидер США по большей части уничтожил то, что осталось от американской политики одного Китая и лежащей в ее основе стратегической двусмысленности.