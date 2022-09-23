Вашингтон, 23 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Из-за заявлений американского президента Джо Байдена относительно Тайваня США и Китай стали ближе к войне, пишет директор программы Восточноазиатской программы Института Кинси Майкл Д. Суэйн в статье, вышедшей 23 сентября в Responsible Statecraft.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Президент Байден приблизил нас всех на очень большой шаг к конфликту с Китаем. В интервью передаче «60 минут» он повторил свои прошлые заявления о том, что США начнут войну с Китаем, если тот нападет на Тайвань. Делая это как часть подготовленного интервью (а не как в прошлый раз, когда он, казалось, обронил такое замечание случайно), он теперь устранил всю двусмысленность относительно того, действительно ли он имел в виду то, что говорил раньше. Больше нет никаких сомнений в том, что это представляет собой изменение политики США», — отметил аналитик.

По его словам, все американцы и союзники США должны по целому ряду причинам с большой тревогой отнестись к заявлению президента. Прежде всего, он заявил, что США будут участвовать в возможной крупной войной с Китаем (ядерной державой), не получив одобрения Конгресса, как того требует Конституция США. Даже в случае нескольких официальных договоров о безопасности Америки, подписанных с такими союзниками, как Япония и Южная Корея, США обязуются только »действовать для отражения общей опасности в соответствии со своими конституционными процессами».

Байден пошел гораздо дальше, обязав США направить войска для защиты острова в случае нападения, по-видимому, практически при любых обстоятельствах. Он не сказал, что конкретным условием для ответных действий США стало бы неспровоцированное нападение Китая на Тайвань, вместо этого подразумевая, что такое нападение должно быть «беспрецедентным».

«Что ж, любое прямое нападение на главный остров Тайвань было бы беспрецедентным. Итак, забудьте о конституционных процессах или установлении четких условий. Байден сам начнет войну с Китаем, если Тайвань подвергнется нападению, тем самым поставив под угрозу жизни и ресурсы США», — продолжил он.

Кроме того, лидер США по большей части уничтожил то, что осталось от американской политики одного Китая и лежащей в ее основе стратегической двусмысленности.