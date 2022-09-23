Уфа, 23 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Коммерческую и жилую недвижимость, которая попадает в зону производства дорожно-строительных работ при реконструкции и строительстве улиц, начали сносить в Уфе. 23 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Art-nesterov.ru Михаил Нестеров. В Уфе

Сообщается, что в Уфе в рамках первого этапа инфраструктурного проекта «Южные ворота» намерены реализовать ряд крупных проектов в дорожной отрасли.

«В их число входят такие объекты, как реконструкция улицы Пугачева, строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева. В настоящее время на всех вышеуказанных объектах начаты дорожно-строительные работы», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что одним из важных этапов в реализации данных проектов является снос коммерческой и жилой недвижимости, которая попадает в зону производства дорожно-строительных работ.

«Процедура изъятия проводится на законных основаниях. В настоящее время продолжается оценка рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них строений. В частности, всего под изъятие попадает 198 объектов недвижимости — это 441 собственник и с каждым из них ведется определенная работа в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что согласно данным на 23 сентября 2022 года уже оценено 88 земельных участков, уведомлены 234 собственника, из них 113 собственников уже подписали соглашения. При этом оплаченная сумма возмещения составляет около 362 млн рублей.

«Сейчас идет процесс оплаты. После получения денежных средств у собственников есть от 15 до 30 дней для того, чтобы освободить недвижимое имущество», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации УфыЕвгения Кулешова.

Сообщается, что производственное здание по улице Пугачева, 300/2 также попало под снос. Собственнику предложили денежную компенсацию, он согласился и подписал соглашение об изъятии недвижимости. В результате специалисты приступили к демонтажу здания.