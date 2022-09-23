Москва, , 13:19 — REGNUM На территориях б. УССР, где успешно пройдут референдумы о вступлении в состав РФ, будет действовать и российская Конституция. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, сразу же в отношении этих территорий начнёт действовать Конституция РФ. И всё предельно чётко на этот счёт», — заявил Песков.

«Если произойдёт вступление этих территорий в состав РФ, то будут работать соответствующие положения нашей Конституции», — уточнил он.