Казань, , 14:36 — REGNUM Татария вошло в число пилотных регионов по внедрению дистанционных проверок бизнеса и получения лицензий. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Госуслуги Digital.gov.ru

Отмечается, что Минцифры России совместно с Минэкономразвития России планируют запустить соответствующую технологию в ближайшее время.

Участниками пилотного проекта стали Росздравнадзор, Росалкогольрегулирование, Росаккредитация, Росприроднадзор, Россельхознадзор и региональные ведомства двух регионов — Татарии и Кировской области.

В первую очередь предпринимателям предстоит подать заявление на получение лицензии по сайте Госуслуг. Затем инспектор направит уведомление о предстоящей проверке в дистанционном режиме на портал Госуслуг. Сама проверка в дальнейшем пройдет в режиме видеосвязи с использованием мобильного приложения «Инспектор». Решение о выдаче лицензии направят также на Госуслуги.

Дистанционная проверка позволит сэкономить время на выездные рейды и станет более удобной для получения лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с марта 2022 года действует мораторий на осуществление проверок в отношении бизнеса.

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