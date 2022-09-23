Москва, , 15:14 — REGNUM «Совкомфлот» совместно с «Газпром нефтью» осуществили первую в истории российской транспортной отрасли бункеровку морского судна газомоторным топливом. В операции по бункеровке принадлежащего «Совкомфлоту» танкера «Проспект Королева» участвовало судно компании «Газпром нефть» — «Дмитрий Менделеев». Мероприятие прошло в порту Усть-Луга, на борт было принято 1432 куб. м СПГ-топлива, а вся операция заняла 4 часа. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает пресс-служба компании «Совкомфлот».

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

В сентябре 2021 года компании заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместное развитие инновационных технологий и их использования на морском транспорте судовых топлив с низким углеродным следом.

Внедрение СПГ в качестве основного топлива для крупнотоннажных танкеров «Совкомфлот» начал в 2015 гоу, а в 2018 году компания начала эксплуатацию танкеров типоразмера «Афрамакс» на СПГ-топливе. Суда уже принимали участие в открытии новых точек СПГ-бункеровки в значимых для морской торговли регионах. Также на судостроительном комплексе «Звезда» ведётся строительство пяти нефтеналивных и нефтепродуктовых танкеров.

Читайте также: На ВЭФ дали имена двум танкерам типа «Афрамакс»

Использование «зелёных танкеров», по сравнению с аналогичными судами на традиционном топливе, позволяет снизить объём выбросов углекислого газа и оксидов азота.

«Мы приветствуем усилия «Газпром нефти» по развитию в России инфраструктуры для бункеровки судов низкоуглеродным топливом. «Совкомфлот» последовательно работает над снижением уровня выбросов при эксплуатации своих судов. Компания одной из первых в мире начала использовать СПГ в качестве топлива для крупнотоннажных танкеров. Мы рады видеть в лице «Газпром нефти» партнера, сотрудничество с которым способствует сокращению углеродного следа от морских грузоперевозок и, как следствие, снижению антропогенного воздействия на экосистемы морских акваторий и прибрежных регионов», — отметил Игорь Тонковидов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Совкомфлот».

"Произведенная нами первая в России заправка «борт в борт» сжиженным природным газом фактически дает старт развитию нового топливного сегмента в отечественном судоходстве», — добавил Анатолий Чернер, заместитель председателя правления «Газпром нефть».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени состоялся круглый стол на тему «Потенциал и перспективы российского СПГ: достижение технологической независимости», на котором обсуждались темы технологического партнёрства корпораций в плане консолидации отраслевого заказа, меры господдержки в стимулировании разработки отечественных технологий для СП и развитие отечественных СПГ-технологий в условиях санкций.

Читайте также: В России напомнили о необходимости импортозамещения в проектах СПГ