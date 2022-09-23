Москва, , 13:18 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов просит главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину снизить тарифы ОСАГО, так как повышение ставок и снижение страховых выплат может сделать всю систему бессмысленной, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Напомним, с 13 сентября 2022 года решением Банка России тарифный коридор по ОСАГО был расширен на 26% в обе стороны.

Миронов уверен, что фактически нововведение означает повышение тарифов для автовладельцев.

«Кроме того, решения ЦБ позволяют страховщикам снижать выплаты пострадавшим, ориентируясь на стоимость самых дешевых и низкокачественных аналогов запчастей. Все эти факторы могут привести к росту числа отказов от ОСАГО и сделать всю систему бессмысленной. По данным страховых компаний, уже сейчас 25–50% автовладельцев в различных регионах не приобретают полисы. В этой связи я призываю главу ЦБ снизить базовые ставки ОСАГО», — сказал парламентарий.

Он уверен, что повышение тарифов не является необходимостью. Миронов напомнил, что по закону страховщики должны выплачивать 77% собранных средств, но при этом зачастую этот показатель не превышает 60%, что говорит о сверхдоходах компаний и отсутствии экономической обоснованности для роста тарифов.

Парламентарий предлагает регулятору оценить рынок ОСАГО и доходность его участников с целью корректировки тарифного коридора в сторону его снижения. Также Миронов предлагает усилить санкции для организаций, которые отказываются продавать полис ОСАГО в виде оборотных штрафов.

«Нынешние подходы участников и регулятора рынка дискредитируют саму суть и функцию ОСАГО. Эти подходы необходимо менять», — заключил он.

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