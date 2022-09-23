Москва, , 13:18 — REGNUM Предпосылок для переговоров с Киевом по урегулированию конфликта в настоящее время нет. Об этом 23 сентября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что в Москве видят необходимость в переговорах с Киевом, поскольку это нужно для достижения поставленных в ходе специальной военной операции целей. Однако сейчас предпосылок к переговорам нет, проинформировал Песков журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прорабатывается вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных, заявил Дмитрий Песков. Он уточнил, что над этим работает правительство.