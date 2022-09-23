Севастополь, , 13:18 — REGNUM Сегодня творится новая история России, об этом написал в телеграм-канале 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя проведение референдума о воссоединении с Россией Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

Голосование проходит в том числе и на территории Севастополя.

«В 2014 году вся Россия поддержала Севастополь и Крым. Пришло наше время поддержать жителей братских территорий в их желании быть вместе с нашей страной! Это наши братья и сёстры, скоро будет восстановлена историческая справедливость», — написал Развожаев.

Глава региона сообщил, что голосование идёт с момента открытия избирательных участков.

«На наших глазах творится новая история России! Победа будет за нами!» — добавил губернатор.

Референдум по вопросу воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходит с 23 по 27 сентября. В Севастополе открыто четыре избирательных участка, также доступно голосование на дому.

Также сегодня, 23 сентября, в 16:00 на площади Нахимова в Севастополе состоится митинг-концерт в поддержку референдумов.