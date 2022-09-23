Севастополь, 23 сентября 2022, 13:18 — REGNUM Сегодня творится новая история России, об этом написал в телеграм-канале 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя проведение референдума о воссоединении с Россией Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР.
Голосование проходит в том числе и на территории Севастополя.
Глава региона сообщил, что голосование идёт с момента открытия избирательных участков.
Референдум по вопросу воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходит с 23 по 27 сентября. В Севастополе открыто четыре избирательных участка, также доступно голосование на дому.
Также сегодня, 23 сентября, в 16:00 на площади Нахимова в Севастополе состоится митинг-концерт в поддержку референдумов.