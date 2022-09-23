Москва, , 13:16 — REGNUM Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову неизвестно, общался ли президент России Владимир Путин с оппозиционным политиком с территории б. УССР Виктором Медведчуком после освобождения последнего накануне из плена киевского режима. Он заявил об этом 23 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Василий Иванов © ИА REGNUM

Как отмети представитель Кремля, любой обмен пленными является результатом крайне сложной, кропотливой и активной работы.

«В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят. Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией», — сказал он в ответ на вопрос о том, как президент РФ воспринял сообщения об обмене и общался ли он с Медведчуком.

При этом Песков также дал отрицательный ответ на вопрос о том, знаю ли в Кремле, где в данный момент находится Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт 23 сентября оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.