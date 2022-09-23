Москва, 23 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову неизвестно, общался ли президент России Владимир Путин с оппозиционным политиком с территории б. УССР Виктором Медведчуком после освобождения последнего накануне из плена киевского режима. Он заявил об этом 23 сентября журналистам.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отмети представитель Кремля, любой обмен пленными является результатом крайне сложной, кропотливой и активной работы.

«В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят. Мне не известно о том, что президент общался с ним, я не располагаю такой информацией», — сказал он в ответ на вопрос о том, как президент РФ воспринял сообщения об обмене и общался ли он с Медведчуком.

При этом Песков также дал отрицательный ответ на вопрос о том, знаю ли в Кремле, где в данный момент находится Медведчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведёт 23 сентября оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.