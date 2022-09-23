Москва, , 13:16 — REGNUM Киевские власти неоднократно заявляли, что намерены решать свои проблемы на поле боя. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок, как мы уже говорили, мы не усматриваем для переговорного процесса», — заявил Песков.

«Неоднократно и президент Путин объяснял, что несколько месяцев тому назад (киевская) сторона ушла из переговорного процесса… и на разных уровнях, от высокого до высшего, заявляла о том, что собираются решать их проблемы на поле боя. Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», — указал он.