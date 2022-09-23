Москва, 23 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Если граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, где проходят референдумы, примут решение о вхождении в состав Российской Федерации, то это волеизъявление будет формализовано без проволочек. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Точно не могу сказать, но я фактически убеждён, что это будет достаточно быстро», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил, что если произойдёт «акт вступления» в состав России, то в отношении защиты воссоединенных с РФ территорий от агрессии начнут действовать соответствующие положения российской Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 сентября в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу воссоединения с Россией. Во всех четырёх регионах голосование продлится до 27 сентября включительно. Руководители регионов приняли решения о проведении референдумов после обращения общественников.

Также в 08:00 23 сентября стартовало голосование в городе Мелитополе Запорожской области. Граждан просят ответить на вопрос: «Вы за выход Запорожской области из состава [б. УССР], образования Запорожской областью самостоятельного государства и вхождения её в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?»