Донецк, , 13:15 — REGNUM В дни проведения референдума на освобожденных от киевского режима территориях вероятны провокации, попытки прорывов, обстрелы и диверсии, отметил 23 сентября в своем телеграм-канале основатель первой в России частной оружейной компании Владислав Лобаев.

Без света Jody McIntyre

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Целью этих действий ВСУ будет медийный эффект, «плохая картинка», подчеркнул он.

«Наилучшим ответом, помимо успешных действий на фронте, было бы уронить энергосистему противника на как можно большей территории. Пускай они скачут и поют свои фашистские гимны вокруг костров и исключительно акустически», — отметил Лобаев.

Голосование на референдумах о воссоединении с Россией началось 23 сентября в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области. Референдум продлится до 27 сентября.